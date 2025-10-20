Управляющие компании оказались не на связи

Управляющие компании к обращениям жителей города на холодные батареи не готовы. К такому выводу пришел губернатор Севастополя Михаил Развожаев, когда попытался дозвониться в диспетчерские службы УК.

На связи оказалась только УК «Север». В отличие от нее, в УК «Центр» и УК «Инкерман» вместо ответа в трубке звучало: «Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок, его телефон занят, попробуйте перезвонить позднее...»

Еще до этого на аппаратном совещании 20 октября о начале отопительного сезона отчитывалась и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева. Но ее бодрый доклад о принятых «правительством Севастополя нормативно-правовых актах, определяющих основные задачи обеспечения готовности инженерных сетей, технологического оборудования и объектов коммунального назначения...» был прерван главой города:

— Наталья Сергеевна, ну заканчивайте бубнить! Просто скажите, что сделано!

На это чиновница сообщила о запуске всех котельных и доведении теплоносителя до границ всех абонентов. Дальше, по ее словам, наступает ответственность управляющих компаний, которые сейчас буквально завалены обращениями граждан о холоде в квартирах.

На вопрос о проценте поступления тепла в МКД, руководитель горхоза ответить не смогла.

— Не очень понятно, почему всегда столько проблем на плечах управляющих компаний? Они вообще не готовятся к поступлению теплоносителя? — уточнил у Н.Гуляевой глава города. Он сослался на доклад Центра управления регионом с целым перечнем адресов, где отопление до сих пор отсутствует. Люди жалуются и на отсутствие связи с диспетчерами УК.

На поверку так и оказалось. В УК «Центр» на звонок предложили оставить смс-сообщение. В УК «Инкерман» телефон и вовсе оказался выключен. На «горячей линии» по отоплению также было «занято», что, впрочем, неудивительно — ее телефон оказался одноканальным.

— То есть, они просто вырубили телефоны, и у них все хорошо! — подвел итог звонкам М.Развожаев.

А вот в УК «Север» на звонок ответили сразу. Там пояснили, что по названному адресу (Федоровская, 49) тепло подключат на следующий день, потому что нужна сварка.

Выслушав все доводы и аргументы, М.Развожаев поручил сделать подомовой обход многоквартирных домов (их 2600) и к вечеру доложить, где батареи фактически греют.