Умные светофоры считают секунды по-разному

Оказывается, отображение цифр на табло с «ведущим нулем» (09, 08, 07...01) и без него (9, 8, 7...1) зависит от программного обеспечения, установленного на светофорах от разных производителей.

На дорогах Севастополя установлены светофоры с табло обратного отчета. Табло имеют два вида индикации цифр последних девяти секунд: с незначащим нулем перед цифрой и без нуля. Отсчет секунд ведут и для пешеходов, и для водителей. Для последних такая индикация оказалась совсем не безразлична.

На нюансы последних девяти секунд обратил внимание читатель «Севастопольской газеты». По его мнению, индикация без лишнего нуля более информативна и не создает путаницы у водителя.

«Когда на табло горит только одна цифра, это намного заметнее с большего расстояния», — уверен наш читатель. Он предлагает у всех светофоров в городе убрать лишние нули.

В «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя», куда редакция направила это предложение, объяснили: различие в формате отображение цифр на табло обратного отчета зависит от программного обеспечения, которое загружено разными производителями. При этом данный вопрос — с нулем и без него на последних девяти секундах — ничем не регламентируется. Использование «ведущего нуля» как и его отсутствие не является нарушением.

Еще специалисты-дорожники сослались на то, что табло обратного отчета — всего лишь вспомогательный элемент и не заменяет основной сигнал светофора, которым должен руководствоваться водитель!

При этом в дирекции пообещали рассмотреть вопрос унификации формата индикации в рамках будущих плановых работ по модернизации светофорных объектов Севастополя.