Ученые должны просчитать схемы организации дорожного движения
Ищут специалистов для разработки комплексной программы развития городского транспорта Севастополя. На эти цели правительство города выделило 71 миллион рублей.
Департамент транспорта объявил тендер на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, регионального стандарта, плана и схемы организации дорожного движения Севастополя». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября.
Напомним, что в сентябре было подписано распоряжение правительства «Об утверждении программы развития (модернизации) общественного транспорта города федерального значения Севастополя до 2030 года». В рамках программы планируется обновить парк пассажирского транспорта; обеспечить удобные связи между существующими и будущими маршрутами и сервисами; внедрить интеллектуальные транспортные системы; сократить временные затраты работающего населения на передвижение от дома до работы. Научно-исследовательская работа станет основополагающим документом к реализации этой программы. Она оценивается в 4,5 млрд руб.