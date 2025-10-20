Ученые должны просчитать схемы организации дорожного движения

Департамент транспорта объявил тендер на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, регионального стандарта, плана и схемы организации дорожного движения Севастополя». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября.

Напомним, что в сентябре было подписано распоряжение правительства «Об утверждении программы развития (модернизации) общественного транспорта города федерального значения Севастополя до 2030 года». В рамках программы планируется обновить парк пассажирского транспорта; обеспечить удобные связи между существующими и будущими маршрутами и сервисами; внедрить интеллектуальные транспортные системы; сократить временные затраты работающего населения на передвижение от дома до работы. Научно-исследовательская работа станет основополагающим документом к реализации этой программы. Она оценивается в 4,5 млрд руб.