Ребята делают и передают на фронт обереги

За полгода учащиеся школ Севастополя в рамках грантового проекта «Наша сила — ваша защита» изготовили и передали бойцам на фронт 700 сухих душей и 200 оберегов.

Молодежный проект нацелен на вовлечение школьников в волонтерскую деятельность, а также на обеспечение военнослужащих на передовой необходимым, в том числе маскировочными сетями для укрытия техники и позиций.

— На мастер-классе мы делаем обереги и пишем письма солдатам. Сегодня к нам пришли старшеклассники, а еще ребята из малообеспеченных семей, посещающих детскую комнату «Снегирь», — рассказывает руководитель грантового проекта «Наша сила — ваша защита» Екатерина Калиниченко.

По ее словам, школьники на такие встречи приходят сами, поскольку им нужны волонтерские часы — баллы, которые учитывают некоторыми вузами при поступлении или при устройстве на работу в социальной сфере или на госслужбе. Хотя многие, по словам Е.Калиниченко, приходят по собственному желанию, чтобы помочь нашим бойцам.

Всё сделанное ребятами направляются в зону СВО. Готовые изделия передаются Народному фронту, в общественную волонтерскую организацию «Северяночки» или другие крупные волонтерские объединения.

— Об оберегах нас просят военнослужащие. Они заказывают нам вязанные сердечки, тряпичные фигурки тотемных животных, куколки в виде ангелов. Мы их вяжем вручную из шерстяных нитей, цветов российского триколора. Большинство оберегов имеют маленькие карабинчики — для удобство крепления, — объяснила заместитель координатора Молодежки Народного фронта Марина Ивахина.

Реализация грантового проекта началась в мае и продлится до конца ноября.