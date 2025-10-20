Продолжают обсуждать благоустройство скверов-победителей

Эти территории, а также зеленая зона в Любимовке на ул.Федоровской — победители голосования этого года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Суть данной программы, инициированной партией «Единая Россия», — привести в порядок придомовые территорие и общественные пространства, опираясь на мнение местных жителей. Как считают организаторы общественных обсуждений, встречи и согласование действий с местными жителями на всех этапах подготовки к благоустройству, поможет сделать скверы уютными и функциональными. Жители в свою очередь рассказывают, что именно они хотят видеть в местах отдыха и какие элементы должны быть включены в проекты. Все предложения и замечания фиксируются и будут учтены при работе над проектами.

О том, что ГБУ «Парки и скверы» заключило контракты на семь миллионов рублей с севастопольской компанией ООО «Новый город» на разработку проектов по благоустройству скверов на Сахарной Головке — 0,98 млн рублей; в районе ул.Гоголя, 24 — 2,5 млн рублей; остановки «Автобат» на Фиоленте — 2,24 млн рублей; зеленой зоны в Любимовке на ул.Федоровской — 1,03 млн рублей, «Севастопольская газета» писала еще в сентябре. Согласно проекту три из четырех проектов должны быть готовы к середине октября.

Всего в рамках партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе уже благоустроили 40 парков и скверов. В этом году должны привести в порядок 10 территорий, за которые севастопольцы голосовали в 2024 году, и четыре — в следующем, их выбрали в этом году.