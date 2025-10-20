Построят паром для Дальнего востока и водолазное судно для Крыма

Из резервного фонда кабмина на строительство судов для наращивания морских и речных перевозок и развития арктических маршрутов будет дополнительно направлено свыше девяти млрд рублей.

Финансирование поступит Росморречфлоту. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С помощью выделенных средств будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения между портами на Дальнем востоке. обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса для организации перевозок по Северному морскому пути. Кроме того, будет завершено строительство морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет эксплуатироваться в Крыму.

С 2025 года существенная поддержка производителей и заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщила пресс-служба кабмина России.