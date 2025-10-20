Поезда в Крым начали ходить по зимнему расписанию

Пассажирские поезда на Крымский полуостров начали ходить по обновленному, зимнему расписанию. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».

«Поезда «Таврия» и «Таврия Экспрессю в сообщении с Республикой Крым и городом Севастополь начали ходить по зимнему расписанию. В этой связи публикуем маршрутную сеть, которая будет действовать до апреля 2026 года», — цитирует сообщение пресс-службы перевозчика ТАСС.

Так, до конца марта в Крым будут курсировать 10 круглогодичных поездов: четыре ежедневных из Москвы, два ежедневных из Петербурга и четыре поезда из Адлера, Кисловодска, Омска / Тюмени и Перми. По сравнению с зимним сезоном 2024 года, к круглогодичным поездам добавился еще один из Петербурга под номером 77/78, а поезд Кисловодск – Симферополь будет курсировать под новым номером 327/328.

Также на время новогодних праздников в Крым назначены дополнительные поезда из Москвы и Петербурга, а на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов № 75/76 Омск – Симферополь и Пермь – Симферополь.