Комета Lemmon – ярчайшая в 2025 году

Эта комета подлетает к Земле примерно раз в тысячелетие, и поэтому стоит не упустить момент, чтобы ее увидеть и, возможно, сфотографировать.

Именно теперь, во второй половине октябре и до 2 ноября комета Lemmon ближе всего (89 млн километров) подлетит к Земле и даже будет видна невооруженным взглядом на темном небе.

Ученые называют эту космическую гостью C/2025 A6, утверждая, что в 2025 году ни одна другая комета не достигнет сравнимой с ней яркости. Именно поэтому комету можно будет увидеть во всем Северном полушарии, на всей территории России, в том числе.

В это время C/2025 A6 будет близко к Земле и на темном, безлунном небе, вдали от городских огней, станет видимой невооруженному глазу. Ученые шутят, что ожидаемый пик ее — во время Хэллоуина,

Разумеется, то, что увидят астрономы и рядовые наблюдатели, будет отличаться. Так, на снимках с высокой степенью приближения комета выглядит, как яркая зеленая полоска с длинным хвостом. В бинокль можно будет увидеть туманное пятно с более ярким ядром и коротким хвостом, направленным от Солнца. Невооруженный взгляд различит тусклую звездочку с размытым ореолом.

Известно, что комета Lemmon — это величественная глыба изо льда, пыли и камня, реликт эпохи формирования нашей планетной системы.

Как сообщил «Севастопольской газете» научный сотрудник Крымской государственной обсерватории, астроном Сергей Назаров, крымские ученые также наблюдают за редкой гостей и исследуют ее, как всякую близко пролетающую комету. Помимо этого, ученые делают профессиональные снимки кометы.

С.Назаров также отметил, что наблюдать комету можно вне городов: там не мешает засветка.

Кроме того, найти комету на небосклоне можно уже сегодня с помощью бесплатного приложения Star Walk 2.