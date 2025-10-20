Грязного сына отец вез домой в кузове пикапа

В результате мониторинга соцсетей сотрудники ГИБДД обратили внимание на публикацию с видео, на котором по ул.Частника маленький мальчик ехал стоя в кузове пикапа.

Автоинспекторы оперативно установили водителя, грубо нарушившего ПДД. Как объяснил 52-летний местный житель, его четырехлетний сын по дороге с рынка упал в лужу. Чтобы не пачкать салон автомобиля, отец решил привезти его домой в кузове.

«Отец года» должен уплатить штраф в размере трех тысяч рублей за нарушение правил перевозки людей. Информацию по данному факту ГИБДД направит в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет.