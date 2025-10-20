Дорожников информируют о погоде 12 метеостанций

По его словам, всего в городе сейчас 12 метеостанций, в 2024 году введены еще семь. Они позволяют ГБУ «Севавтодор» оперативно получать информацию о проблемных участках и реагировать на нее. Они передают данные о температуре окружающей среды, температуре дорожного полотна, наличии гололедицы.

Метеостанции установлены в Байдарской долине, на Северной стороне, на участке трассы «Таврида» и в других местах, в первую очередь реагирующих на погодные условия. Они передают метеоданные об угрожающих погодных условиях.

Метеостанции установлены в рамках программы развития интеллектуально-транспортной системы.

В 2025 году ГБУ «Севавтодор» произведена закупка и складировано противогололедных материалов в общей объеме 4887 тонн.