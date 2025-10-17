Как сообщил заместитель технического директора Севтеплоэнерго Максим Протасов, уже запущены 126 котельных и Севастопольская ТЭЦ, которые подают тепловую энергию на 2290 многоквартирных жилых домов и 211 объектов социальной сферы.

Все возникающие нештатные ситуации оперативно устраняются, работа по запуску оставшихся котельных продолжается.

— Мы понимаем, что жители хотят получить тепло как можно скорее, потому прилагаем все усилия, чтобы в домах севастопольцев потеплело, — заверил М.Протасов

Ранее сообщалось, что в Севастополе 143 котельных.

График запуска котельных опубликован на сайте Севтеплоэнерго. Большинство действительно запустили в работу 17 октября. На субботу осталась Балаклава и котельная на ул.Хрусталева, 35, а на воскресенье — в Камышовой бухте (ул.Рыбаков,1) и на ул.1-й Бастионной, 16 на Корабельной стороне.