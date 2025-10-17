Воровал камеры видеонаблюдения

Не самым обычным способом 29-летний электрик из Белогорского района Крыма решил повысить свою профессиональную квалификацию. Он украл несколько автоматических камер видеонаблюдения, чтобы понять, как они работают.

Чтобы узнать принцип действия электронных устройств мужчина демонтировал камеры, контролирующие скоростной режим транспортных средств, а также наблюдающих за метеоусловиями и обстановкой в лесах Крыма, причинив ущерб различным организациям.

Для краж пытливому электрику приходилось подниматься на высокие мачты, использовать тросы и ножницы для резки металла.

Задержали мужчину за «работой» в Судаке. Все похищенное он возвратил владельцам.

Ближайшие три года электрик обязан находиться на испытательном сроке и выполнять возложенные судом обязанности, а в случае их неисполнения — будет направлен в места лишения свободы сроком на четыре года.

Приговор может быть обжалован, сообщила пресс-служба Судакского городского суда Республики Крым.