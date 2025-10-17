Подключили новый насос

Завершен один из этапов модернизации водопроводного узла №3: специалисты водоканала провели обвязку нового насосного агрегата и заменили запорную арматуру диаметром 400 и 500 мм.

Основные работы проведены в ночь на 17 октября, чтобы минимизировать неудобства для жителей Севастополя.

«Подготовка к этим работам началась заранее: был демонтирован устаревший насосный агрегат, заменена часть запорной арматуры, а также смонтирована новая система водовода, необходимая для подключения нового оборудования. На протяжении всего этого периода водоснабжение потребителей осуществлялось за счет резервного насосного агрегата, что позволило избежать перебоев в подаче воды», — рассказал главный инженер ГУПС «Водоканал» Вячеслав Рыбин.

У нового насоса более высокий КПД, что существенно сократит расход электроэнергии и снизит нагрузку на внутренние энергосети. Коммунальщики также обещают снизить потери воды.

Теряют почти треть

По данным Севприроднадзора, в 2024 году потери при транспортировке воды в 2024 году составили 18,06 млн куб.м, что связано с износом сетей водоснабжения ГУПС «Водоканал». При этом общий объем воды, забранной из поверхностных и подземных природных водных объектов в Севастополе, в прошлом году составил 57,94 млн куб.м.