Площадь 50-летия СССР огородили забором

Территорию будут благоустраивать в рамках общей концепции создания филиала Национального центра «Россия» в Севастополе.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, «подрядчик приступил к работам по проведению изысканий и подготовке строительной площадки для последующего благоустройства». Обещано, что параллельно с проведением этих изысканий сформированная концепция благоустройства площади будет вынесена на рассмотрение Архитектурного совета Севастополя.

Из-за работ изменятся пути движения пешеходов и транспорта, предупредили в пресс-службе городского правительства и пообещали опубликовать схему обхода в ближайшее время.

Отметим, что помимо неудобства для пешеходов, которым теперь приходится пробираться вдоль забора, внутри огороженной территории оказались не только скамейки, но и бетонные укрытия. Добраться до них во время воздушной тревоги теперь невозможно.