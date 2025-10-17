Молодежь Танзании зовут учиться в Севастополь

Делегация Севастопольского государственного университета приняла участие в Международной образовательной выставке «Время учиться в России!», которая проходила с 10 по 16 октября в Дар-эс-Саламе и городах Моши и Аруша.

«Мы рассказали молодым танзанийцам о преимуществах российского образования, и, в частности, про Севастополь, Севастопольский госуниверситет и про возможности, которые дает наша страна. В выставке приняли участие более 500 молодых танзанийцев. Наибольший интерес у абитуриентов вызывают медицинские и инженерные направления подготовки», — рассказала директор Дирекции международного сотрудничества СевГУ, депутат заксобрания Севастополя Елизавета Цокур.

Кроме этого представители СевГУ совместно с коллегами из детского технопарка «Кванториум» посетили танзанийские школы, где провели викторину на знание истории России и Севастополя.

В это же время на острове Занзибар прошла официальная встреча между ректором СевГУ Владимиром Нечаевым и вице-канцлером Государственного университета Занзибара Мох’д Макаме Хаджи. Руководители обсудили программу языкового и научного обмена. Благодаря ей российские студенты смогут освоить суахили, а жители Занзибара — русский язык. Запланированы совместные исследования в сельском хозяйстве и аквакультуре для повышения урожайности и устойчивости водных экосистем, образовательные программы по туризму и гостиничному делу с практикой в Севастополе и Танзании, курсы экономики и менеджмента для подготовки менеджеров международных проектов, обучение судовождению с учетом морских особенностей регионов, сообщает пресс-служба СевГУ.

Директор департамента высшего образования Минобрнауки Танзании Клемент Санга выразил благодарность российскому правительству за инициативы в сфере образования.

«Повышение количества квотных мест для танзанийских студентов [с 90 до 150] — не только важный шаг для расширения возможностей танзанийских студентов в области высшего образования, но и существенная помощь в повышении конкурентоспособности танзанийских кадров на мировом рынке», — отметил он.