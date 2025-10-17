Младенцам выдадут коляски

Закупка проводится в рамках региональной программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня. Победитель аукциона должен поставить три вида колясок: 250 — для новорожденных, 350 — прогулочных и 360 колясок-трансформеров.

Первоначальная максимальная цена закупки была 26,7 млн рублей. Победитель конкурса предложил поставить коляски за 24,7 млн рублей. Итоги торгов подведут 20 октября.

Напомним, что в Севастополе в рамках национального проекта «Семья» созданы пункты бесплатного проката вещей первой необходимости. Малообеспеченным родителям выдают во временное пользование новые, качественные и многофункциональные вещи.

Как сообщили «Севастопольской газете» в Центре социальной помощи семье и детям, все коляски, которые у них были, уже розданы. Вот теперь закупают новые.

В Севастополе в 2024 году родилось 3734 ребенка, а за январь-сентябрь этого года — 2827.