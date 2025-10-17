Исторические объекты яхтенной марине не мешают

Мероприятия по обеспечению сохранности 19 объектов культурного наследия, расположенных в зоне создания яхтенной марины в Балаклаве, получили положительное заключение госэкспертизы.

Строительные работы продолжаются на Таврической набережной — на западном берегу бухты, и уже полгода модернизируют набережную Назукина — на противоположной стороне.

В перечень объектов культурного наследия, расположенных в зоне строительства яхтенной марины, согласно госэкспертизе входят: дом князя Юсупова, дачи Щербины, врача Педькова, инженера Завадского «Фата Моргана», склад коньячного завода Шитта, особняки Скирмунда и архитектора Врангеля, Электростанция, Дом, трактир «Монополька», доходный дом Ватикиоти, Полицейский участок, Административное здание, Городская управа, аркада нижнего яруса дачи Апраксина, памятники Лесе Украинке и подводникам, а также выявленные объекты культурного наследия — памятник матросу Нечаеву и балаклавская грязелечебница. Всё это строители марины обещают сохранить, а при необходимости — отреставрировать.

Кроме создания стоянки судов, проект предусматривает и благоустройство общественного пространства — создание проезжей части, пешеходных зон, велодорожек и велопарковок, живых изгородей, клумб и цветников, установку арт-объектов, скамеек, шезлонгов, лежаков, навесов, а также элементов освещения и озеленение.

Ранее, когда проект был выставлен на общественное обсуждение, власти показывали севастопольцам, как будет выглядеть обновленная Балаклава. В акте госэкспертизы о сохранности ОКН есть иллюстрации, визуализирующие благоустройство территории у памятников подводникам и матросу Нечаеву, расположенных на западной стороне бухты.

В документе отмечено, что оба памятника находятся в хорошем состоянии, дефектов и повреждений не имеют. Территория вокруг облагорожена и покрыта тротуарной плиткой.

Нужно отметить, что когда в сквере у памятника матросу Нечаеву велись интенсивные берегоукрепительные работы, строители заботливо закрыли памятник специальным коробом.

Напомним, что этот памятник удалось спасти от разрушения благодаря активистам общественной организации «Соотечественники Севастополя».

Реконструкцию балаклавских набережных, которые являются частью масштабного проекта по созданию яхтенной марины, ведет ПАО «Мостотрест».