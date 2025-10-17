Беспилотники повредили несколько электроподстанций в Крыму

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал он в своем телеграм-канале.

С.Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Глава региона добавил, что подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 32 БПЛА – над территорией Республики Крым.