Главная Новости Происшествия

Беспилотники повредили несколько электроподстанций в Крыму

Рябов Михаил

Идут восстановительные работы, сообщил утром 17 октября глава региона Сергей Аксенов.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы», — написал он в своем телеграм-канале.

С.Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Глава региона добавил, что подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 32 БПЛА – над территорией Республики Крым.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять