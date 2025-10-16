Задержаны вооруженные гастролеры-домушники

Полицией Крыма по горячим следам задержаны четверо приезжих, обворовавших дом в городе Саки. У одного из них был при себе пистолет.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 52-летнего предпринимателя из города Саки о хищении золотых украшений и денег. Вернувшись домой, пострадавший обнаружил разбитое окно и пропажу металлического сейфа, в котором хранились 550 евро и 1500 долларов США, три золотых кольца и цепочка. Общая сумма ущерба составила порядка 340 тысяч рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки установили, что четверо мужчин перелезли через забор заднего двора, отжали раму пластикового окна и проникли в дом потерпевшего. В поле недалеко от места преступления нашелся брошенный автомобиль ВАЗ-21099 и взломанный сейф.

Подельники пересели в Hyundai Creta и поехали в Симферополь. Двое остались в крымской столице, а остальные на Infiniti продолжили поездку по полуострову.

В итоге по горячим следам сотрудниками полиции при содействии инспекторов дорожно-патрульной службы на территории Симферополя и Симферопольского района были задержаны все четверо подозреваемых. Ими оказались жители Калужской, Тульской, Курской и Тверской областей. Трое из них имеют судимости за аналогичные преступления.

При проведении обысков по местам временного проживания и в автомобилях сообщников обнаружены похищенные деньги и ювелирные украшения, а также предметы, имеющие доказательственное значение. У одного из задержанных — 34-летнего туляка — изъят пистолет ТТ с 13 патронами, пригодными для стрельбы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконное ношение оружия». Четверка мужчин арестована, автомобили помещены на специализированную стоянку, похищенное имущество возвращено законному владельцу. Расследование уголовных дел продолжается, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.