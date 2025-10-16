Суррогатная мать обманула два десятка семей

«В рамках предварительного расследования сотрудники крымской полиции выехали в служебную командировку в город Тюмень, где и задержали подозреваемую. В мероприятиях принимала участие Росгвардия», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель. Он рассказал, что они с супругой, решив обратиться к суррогатной матери, перевели жительнице Тюмени на подготовительный этап более 340 тысяч рублей. Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и на прочие расходы и даже присылала чеки. Позже стало известно, что они поддельные.

Оперативники установили, что женщина ранее действительно оказывала подобную услугу. Через мессенджеры или соцсети она связывалась с потенциальными клиентами и просила прислать деньги на медицинское обследование, а затем и проезд к месту проживания биородителей. Но перед приездом сообщала им о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона и переставала выходить на связь.

В ряде случаев аферистка действительно приезжала для знакомства с биологическими родителями, но от проведения процедуры переноса эмбриона отказывалась под различными предлогами.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аналогичные уголовные дела были возбуждены еще в ряде регионов. Теперь их соединили в одно производство. Опрошено порядка 20 семей, которые перевели злоумышленнице свои деньги.

В ходе обыска изъяты документы, подтверждающие факт мошеннических действий, банковские карты, на которые перечислялись деньги от пострадавших лиц, а также мобильный телефон, в котором имеются сведения о подделке финансовых чеков и медицинских справок, предоставляемых потерпевшим.

Задержанная может быть причастна к другим аналогичным преступлениям. Ей предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.