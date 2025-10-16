Российской галерее искусств подарили картину выпускницы академии Репина

Художественное полотно было написано Е.Хапиной в качестве дипломной работы, под впечатлением празднования Дня Военно-морского Флота в северной столице.

Художница придумала сюжет картины за одну ночь, после чего приступила к созданию картины, которая с успехом была принята авторитетной комиссией.

Теперь эту работу передали из Санкт-Петербургской академии художеств в Севастополь в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве.

Как отметил директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов, речь идет о возрождении давней традиции передачи в дар Академией дипломных работ своих выпускников. Тем более, жанр и тематика представленной работы отражает дух двух городов-героев: Ленинграда и Севастополя.