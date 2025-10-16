Пытался поменять судью при помощи завещания

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Севастополя по статье «вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия с использованием своего служебного положения».

Следствием установлено, что в рамках рассмотрения арбитражного дела директор фирмы неоднократно заявлял отводы судье, в которых фигуранту было отказано. Чтобы судья не рассматривала его дело, фигурант оформил завещание на судью в виде доли в основном капитале предприятия в размере 1%, чем вмешался в деятельность суда.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.