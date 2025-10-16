Главная Новости Происшествия Криминал

Пытался поменять судью при помощи завещания

Рябов Михаил

Директор севастопольской фирмы, занимающейся арендой жилья, придумал трюк, как сменить неудобного ему судью.

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Севастополя по статье «вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия с использованием своего служебного положения».

Следствием установлено, что в рамках рассмотрения арбитражного дела директор фирмы неоднократно заявлял отводы судье, в которых фигуранту было отказано. Чтобы судья не рассматривала его дело, фигурант оформил завещание на судью в виде доли в основном капитале предприятия в размере 1%, чем вмешался в деятельность суда.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

