Приглашают открыть для себя Китай

Как напомнила директора библиотеки Елены Панченко, 2025 год объявлен годом культуры России и Китая.

— Наши страны связывает крепкая дружба. Мы хотим рассказать детям о Китае, как древнейшей в мире цивилизации, родине уникальных культурных традиций, многих уникальных изобретений, которые дали толчок развитию человеческой цивилизации. Там изобретены бумага, порох, компас и штурвал, бумажные деньги, китайский календарь. Именно в Китае появились шелк, фарфор, зонтик. Во всем мире известен китайский чай, — рассказала Е.Панченко.

По ее словам, декада «Открой для себя Китай», которая продлится в Севастополе до 28 октября, будет наполнена различными культурно-просветительскими мероприятиями.

На самое первое пришли пятиклассники школы №44. Как оказалось, они знают о существовании Великой Китайской стены и еще много о чём. В этот день в библиотеке проходила выставка школы китайской живописи «Шелковый путь Тавриды», которой руководит Валентина Смирнова. В экспозиции — ее собственные работы и картины ее учеников, выполненные в уникальной технике национальной китайской живописи гохуа.

Кое-что о китайском символизме

Ее отличительная особенность — символизм. Для примера, В.Смирнова предложила школьникам рассмотреть китайскую открытку, содержание которой читается без слов, но за счет использования символов: красного цвета, изображения змеи, сосновой ветки, цветущего дерева, пагоды и облаков. Все вместе можно прочесть как поздравление молодому человеку с наступающим годом Змеи, с пожеланием ему здоровья, долголетия, процветания, силы, успехов в учебе и исполнения желаний.

В ходе встречи художница провела мастер-класс по написанию иероглифа 2025 года «юн», означающего «вечный». Впрочем, прежде чем приступить к изображению иероглифа, В.Смирнова обратилась к китайской поэтической философии: «Следишь неотрывно, как горные пики/ Скрывают облачный дым,/ и не замечаешь, как сам погрузился в пелену облаков».

После этого художница взяла чистый лист бумаги, кисть, окунула ее в черную краску и вывела первую линию иероглифа, части которого символизируют поток горной реки, по берегам которой – два лепестка — Китай и Россия. Сверху основной линии — небольшая точка, означающая необходимые усилия для соединения этих стран, с надеждой на долгосрочность и постоянство.

Объяснить собственное увлечением Китаем В.Смирнова толком не может, предполагая, что это связано с семейными корнями и с некими китайскими вещами, которые хранились в их доме в Ленинграде. Начала с рисования в технике «батик», что после переросло в рисование картин.

А вы бывали в Китае?

Вторым гостем стал детский писатель, главный редактор издательства «Архипелаг», литературовед, переводчик Михаил Лукашевич. Он не однажды бывал в Китае, и теперь в свойственной ему легкой и увлекательной манере поделился личными впечатлениями об этой стране, в частности о своем участии в крупнейшей международной детской книжной ярмарке в Шанхае.

Он также рассказал, что современный Китай — страна невероятных технологических достижений, меняющий еще недавнее представление о себе, как о бедном, малоразвитом государстве, производящем дешевые и некачественные товары. Теперь это представление превратилось в неактуальный стереотип.

— У меня тоже были такие представления, но сейчас Китай далеко ушел вперед, — рассказал М.Лукашевич, показывая фотографии огромного конгресс-центра в Шанхае.

Но сначала писатель провел небольшую викторину на знание Китая. Совместными усилиями удалось выяснить, что население Китая — 1,4 млрд человек, столица страны — Пекин, самый густонаселенный город — Шанхай (там проживают 25 миллионов человек), вместо букв китайцы используют иероглифы, денежная единица страны — юань, а едят китайцы не вилками, а исключительно палочками. И хотя иностранцам в кафе и ресторанах, как правило, приносят и европейские приборы, самому писателю тоже пришлось обучиться есть палочками.

Панды не продаются

Особое оживление вызвали видеокадры, посвященные символу Китая — пандам, которые, кстати, не могут принадлежать ни одной стране мира, кроме Китая, и живут в зоопарках других стран только как гости. Их отдают в аренду, в знак особого расположения. В случае же ухудшения международных отношений, животных нужно немедленно вернуть.

Еще два символа Китая — лев и дракон — оказались в китайской интерпретации очень похожи друг на друга. Эти мифические существа часто располагают на крышах зданий для защиты от сил зла. И вообще, китайцы не любят прямых линий, считая, что по ним легче проникать всякой нечистой силе.

На этой встрече ребятам столько нового удалось узнать о Китае, что они наверняка захотят большего. Например, из книжек, которые сотрудники библиотеки подобрали по этому случаю и выставили на отдельном стенде. Или из других мероприятий, которые до 28 октября будут проходить во всех филиалах детской библиотечной сети. А что?! Самое время, открыть для себя Китай.