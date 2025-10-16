Музей Севастополя начал сотрудничать с коллегами из Бразилии

Российская галерея искусств, базирующаяся в Севастополе, установила контакт и договорилась о начале сотрудничества с музеем из Бразилии при подготовке к первой выставке многолетнего проекта по популяризации в РФ латиноамериканского искусства.

Ранее в ГМИИ им.Пушкина сообщали, что этот музей и РГИ откроют в Севастополе совместную выставку «Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература XX века», посвященную основным вехам развития искусства Бразилии ХХ века.

«Руководитель направления искусства Глобального юга РГИ Наталья Вихрева провела очень плотную работу с музеем Лазаря Сегала в Сан-Пауло, сотрудник этого музея участвовал в подготовке выставки. Важно, когда научная, искусствоведческая работа становится международной. В ходе подготовки к выставке специалисты Музея Лазаря Сегала — бразильского художника российского происхождения — узнали, что в фондах российских музеев хранятся его произведения», — рассказала ТАСС ученый секретарь Российской галереи искусств (РГИ) Виктория Данилюк.

По данным Н.Вихревой, несколько работ Сегал передал в Россию еще до переезда в Бразилию, когда жил в Дрездене. Уточнить историю произведений удалось совместно со специалистами ГМИИ им.Пушкина, обнаружив информацию о них в переписке Сегала с одним из российских коллекционеров.

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) в Севастополе — один из проектов культурно-образовательного кластера, который строят на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и музейный комплекс. Уже введено и используется по назначению здание Академии хореографии, открытие здания галереи ожидается в конце 2025 года, завершение строительства театра — в 2026-м.