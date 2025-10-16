Губернатор пообещал дать тепло к понедельнику

В ответ на многочисленные нелицеприятные комментарии жителей Севастополя в соцсетях, находящийся в командировке губернатор Михаил Развожаев поручил начать отопительный сезон.

Для этого в четверг 16 октября в 17.30 проведут внеочередное заседание правительства города и примут соответствующее постановление.

«В городе полностью готовы 143 котельных и Севастопольская ТЭЦ, теплоноситель надо начать подавать в дома, погодные условия уже этого объективно требуют. Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован», — написал М.Развожаев в соцсетях.

Согласно поручению, процесс подачи тепла начнется с социальных объектов: школ, детских садов, больниц, дома престарелых.

«Потребуется 2-3 дня, чтобы система заполнилась теплоносителем, и тепло поступило в здания — следовательно, к выходным, край к понедельнику уже должно быть тепло», — пообещал губернатор.

Обычно лимит газа, необходимого для отопления, город заказывает заранее на 10 дней. Как раз в понедельник, 20 октября, начнется вторая декада октября, с которого лимиты голубого топлива городу, вероятно, и поднимут.