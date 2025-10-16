250-килограммовую авиабомбу взорвали в районе мыса Херсонес

О крупном металлическом предмете на дне моря в экстренные службы сообщили дайверы.

Советская фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны лежала на глубине около 12 метров в сотне метров от уреза воды.

Такие авиабомбы предназначалась для поражения производственных мощностей, объектов инфраструктуры, защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны этого боеприпаса может составлять до двух километров.

Специалисты МСЧ обследовали находку и установили, что перемещение боеприпаса небезопасно, учитывая тип и состояние взрывателя. Было принято решение уничтожить бомбу прямо в море, на месте обнаружения.

Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников Специализированного отряда МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать грозный артефакт прошлого удалось без ущерба для населения и инфраструктуры, рассказал заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю Арсен Смаилов. В операции участвовали 10 человек личного состава и две единицы техники.