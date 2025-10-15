Стала лауреатом всероссийской премии «Гордость нации»

Подведение итогов окружного этапа премии состоялось в Краснодарском крае. Проект объединил гражданские инициативы в сфере национальных отношений, а его организатором выступили Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и ФАДН России.

Севастопольская участница — автор и ведущая программ «Севастопольский орнамент», «Культурная среда», «Севастополь многонациональный», «Каменная летопись Севастополя». Как сообщается, награждение лауреатов премии всех окружных этапов состоится в Москве, в преддверии Дня народного единства.

Н.Шульга заняла первое место в номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики».