Промышленный Севастополь, которым мы гордились

От былой трудовой славы города мало что осталось. А в конце советской эпохи в Севастополе было 54 промышленных предприятия и шесть крупных производственных объединений, где работали 43 тысячи человек.

Одно из базовых исследований на эту тему — диссертация, написанная в 2014 году Анной Кузьминой. Сейчас она уже кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Филиала МГУ в Севастополе.

Заняться этой важной для Севастополя темой в 2009 году тогда еще студентке А.Кузьминой предложила научный руководитель ее дипломного проекта, профессор исторического факультета МГУ Галина Наумова.

— Уже в «полях» — в архивах, библиотеках, при общении с очевидцами, снова и снова я убеждалась, что Севастополь не только город воинской славы, город-герой, участник двух оборон, но и город труда. История мирной жизни между оборонами не менее героическая, чем военная летопись. На самом деле возрождение города после Великой Отечественной войны — это беспрецедентный подвиг людей, — объясняет А.Кузьмина.

Кластеры всесоюзного значения

Уникальность севастопольской промышленности в советский период стояла на трех китах. Все крупные промышленные предприятия города имели всесоюзное значение и центральное подчинение. В городе было построено несколько крупных промышленных кластеров, каждый из которых был районообразующим. Связь промышленности и флота носила стратегический характер.

По всем районам города, вдоль береговой линии размещались предприятия. В Гагаринском районе — заводы им.Калмыкова, «Маяк», «Южреммаш», «Химпром», Крымский электроремонтный завод, объединения «Югрыбхолодфлот», «Атлантика», «Югрыбсудоремонт». В Ленинском районе — предприятие «Эра», швейная фабрика им.Нины Ониловой, фабрики трикотажных изделий «Динамо» и мебельная, заводы «Молот», Железобетонных изделий (ЖБИ), ремонтно-механический, монтажно-заготовительный, электроремонтный, мясоперерабатывающий, виноградных соков, молокозавод; комбинат ЖБИ РСТ, хлебокомбинат им.Кирова, типография, предприятия управления бытового обслуживания. В Нахимовском — завод им.Ленина («Парус»), Севморзавод, завод пивобезалкогольных напитков, хладокомбинат, комбинат хлебопродуктов, винзавод им.П.Осипенко, Севастопольский винзавод. В Балаклавском районе размещались Балаклавский и Инкерманский заводы стройматериалов, лесхоззаг, рудоуправление им.Горького, винзавод совхоза «Золотая балка» и Инкерманский завод марочных вин, совхоз «Севастопольский».

— Возьмем микрорайон Камышовой бухты. Своим развитием он обязан рыбопромышленному предприятию «Атлантика». Когда мы идем по району, то всё, что видим вокруг, — все связано с «Атлантикой», — восхищается А.Кузьмина. — И еще целый комплекс предприятий — совершенно потрясающие плавучие рыбоконсервные заводы, «Азчеррыба», «Югрыбхолодфлот». Не имея выхода к океану, Севастополь был центром океанического рыболовства! Кроме добычи и переработки рыбы, «Атлантика» строила социальные объекты.

Корабелка — это СМЗ — предприятие ровесник Севастополя и Черноморского флота. Мы помним трудовые подвиги кораблестроителей в дни Великой Отечественной. Гордимся невероятными севастопольскими плавучими кранами, которые поставлялись во многие страны. Но кроме этого, предприятие строило дома, стадионы, школы, больницы, лагеря отдыха, дворцы культуры. Центр Гагаринского района — настоящий IT-кластер — «Муссон», «Маяк», СПИ, который поставлял кадры. Северная сторона — это «Парус», производивший уникальные приборы.

— Это были не просто предприятия — это были структуры, вписанные в Севастополь. Предприятия радиоэлектроники и приборостроения, судоремонта и судостроения, океанического рыболовства, а еще виноградарство и виноделие. По концентрации того, что мы называем IT-производством, нам прочили быть новым Тайванем или Сингапуром, — вспоминает историк.

Жизнь вносит коррективы

По большей части промышленность, построенная в советский период, сейчас утрачена и из-за развала Советского Союза и десятилетий нахождения Севастополя в составе Украины.

— Эти предприятия были союзного значения. Нет Союза — нет предприятий. Ломались производственные связи и внутри, и с центром: заказы, поставка сырья, сбыт — всё было нарушено. Украине они были не нужны. Какие-то заводы ушли в небытие, помещения других сдавались в аренду, но самое печальное случилось с кадрами. Люди с узкой специализацией на рынке труда стали невостребованы: кто-то уехал, кто-то сменил профессию, — прдолжает рассказ наша собеседница.

Сразу после 2014 года на высшем уровне был принят ряд нормативных документов, которые подразумевали промышленное развитие Севастополя, в том числе создание кластеров информационных технологий, восстановление и развитие тех отраслей, которые развивались в городе традиционно. Но жизнь и политика внесли свои коррективы, поэтому не всё из задуманного будет реализовано.

— Надо понимать, что изменилась и сама структура производства. Сейчас трудно найти предприятие, и навряд ли в нем есть необходимость, где трудоустроено три тысячи человек, работающих в цехах. Ставка делается на высокотехнологичные и высокоточные производства. Для этого нужны новые кадры, — считает А.Кузьмина.

Промышленная археология

Главный вывод работы 10-летней давности: исследование истории промышленных предприятий — это своего рода промышленная археология. И важной частью такой работы является музеефикация сведений о промышленных объектах.

Большинство заводов и крупных предприятий города когда-то имели собственные архивы и музеи, которые хранили данные о создании и работе: личные дела рабочих и служащих, наградные документы, экземпляры производимой продукции или их макеты, фотографии и другие экспонаты. В период деградации предприятий за ненадобностью свертывались фонды этих музеев: некоторые экспонаты были утеряны, другие рассредотачивались между ведомственными архивами или музеями.

Как рассказали «Севастопольской газете» в нынешней администрации завода «Парус», особо ценных экспонатов в фондах их музея не было. Более 10 лет назад его ликвидировали. О судьбе фондов им ничего не известно.

Нет сейчас музеев былой трудовой славы и на севастопольских винзаводах: Инкерманском заводе марочных вин, Севастопольском винодельческом заводе и агрофирме «Золотая балка». Куда-то делись экспонаты музея завода «Муссон».

Неопределенной представляется судьба народного музея Севморзавода. Музей был основан в 1958 году. В его фондах хранится 18 тысяч экспонатов: сотни фотографий и документов, макеты судов и кораблей разных эпох. Недавно стало известно, что нынешний хозяин предприятия — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) собирается выставить на продажу Севморзавод. Практика показывает, что новым собственникам былые достижения не интересны.

Но есть и исключение: сохранился и до сих пор работает народный Музей рыбаков рыбопромышленного предприятия «Атлантика». Он был создан в 1972 году, а с февраля 1982 года размещается в Дворце культуры рыбаков. В его экспозиции около тысячи экспонатов.

* * *

Рыбопромышленное предприятие «Атлантика»

Севастопольское управление океанического рыболовства было создано в 1960-м году. На начало 1980-х промысловый флот «Атлантики» насчитывал 57 судов. Севастопольские рыбаки занимались промыслом в Атлантике, Индийском и Тихом океанах. В состав объединения входили крупные береговые предприятия — морской рыбный порт, фабрика орудий лова, рыбоконсервный завод, база технического обслуживания флота, автотранспортное предприятие. После развала СССР из состава «Атлантики» вышли рыбоконсервный филиал и морской рыбный порт. Окончательно предприятие было ликвидировано в 2011 году.

Севастопольский морской завод (СМЗ)

Севастопольский морской завод — легенда в сфере судостроения и судоремонта России. Основанный в 1783 году завод являлся одним из градообразующих предприятий города. За 240 лет завод построил свыше 500 и отремонтировал более пяти тысяч кораблей и судов различного класса и назначения. На его верфях закладывали первые боевые корабли: бриги, корветы, крейсеры, броненосцы. С 50-х годов 20 века со стапелей СМЗ спускали на воду уникальные плавкраны, способные поднимать грузы от 50 до 1000 тонн, работая в открытом море. С момента своего основания Севастопольский морской завод являлся ремонтной базой ЧФ России.

Приборостроительный завод «Парус»

Севастопольский приборостроительный завод «Парус» появился в 1960 году. Предприятие специализировалось на выпуске боевых информационно-управляющих систем, которые предназначались для сбора и отображения данных о тактической воздушной, надводной и подводной обстановке. Эти системы использовались на атомных подводных лодках. Кроме этого, предприятие производило бортовые цифровые вычислительные комплексы, необходимые для реализации алгоритмов управления полетом крылатых ракет.

Радиозавод им.Калмыкова — «Муссон»

Севастопольский завод радиоаппаратуры был основан в 1967 году. Завод специализировался на производстве аппаратуры морской радиосвязи. Практически все суда СССР имели на борту передатчики и аварийно-спасательные буи, созданные на радиозаводе. Некоторые виды техники, производившиеся на «Муссоне», до сих пор состоят на вооружении ВМФ РФ. После распада Советского Союза деятельность НПО «Муссон» начала угасать. Тысячи рабочих и инженерно-технических специалистов были вынуждены уволиться.