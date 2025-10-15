Поезда в Крым быстрее идти не могут

Поезда компании «Гранд сервис экспресс», связывающие Крым и Севастополь с остальными регионами РФ, не могут выполнять маршруты быстрее из-за ограничений, связанных с инфраструктурой в целом.

Такой ответ дал журналистам в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма «Туристэкспо. Крым» начальник управления обособленного подразделения «Крым» АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Альберт Садретдинов.

«Нюанс на самом деле один — это ограничение инфраструктуры. Пропускная способность раз, во-вторых, сама инфраструктура. <...> Это и загруженность пути, особенно на Северном Кавказе, и само технологическое строение пути, и конструкционные особенности подвижного состава в нынешнем положении», — цитирует А.Садретдинова ТАСС.

Перевозчик с учетом этих факторов со своей стороны может повлиять на удобство расписания для пассажиров, а также договаривается о приоритетном пропуске поездов, отсутствии технических стоянок.

При отсутствии авиасообщения добраться в Крым можно только поездом или автотранспортом. По данным компании, в настоящее время поездка по самым коротким железнодорожным маршрутам — от Симферополя до Адлера и Кисловодска занимает более 20 часов, эти поезда связывают Крым с аэропортами. По самому длинному — в Омск — более 66 часов.

В Москву самый быстрый поезд — экспресс — идет почти 30 часов, обратно — более 27 часов.