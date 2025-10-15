На портале госуслуг можно оформить налоговый вычет

Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов.

Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале госуслуг в рамках федерального проекта «Государство для людей». Его курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, например, с зарплаты. Или уменьшить сумму налога к уплате в бюджет при определенных операциях, например, при продаже недвижимости.

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации, — это комплексное решение вопроса человека: быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически», — объяснил Д.Григоренко.

«Налоговый вычет» на госуслугах имеет понятный алгоритм и не переходит с портала на сторонние ресурсы. Это позволяет упростить процедуру оформления и снизить риски передачи персональных данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом.

За имущественным вычетом обращаются граждане, которые продавали либо покупали жилую недвижимость.

Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения.

Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты.

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала госуслуг.