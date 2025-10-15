Котельные готовы, ждут команды

Севастопольские котельные полностью готовы к началу отопительного сезона, им не хватает только команды разжечь котлы. Об этом рассказали на примере блочно-модульной котельной на улице Одесской, 3а. По словам старшего мастера первого энергорайона Александра Мацкевича, котельная на Одесской построена в 2021 году и введена в эксплуатацию в 2023-м. Ее мощности в 3,4 мегаватт хватает для отопления 22 многоквартирных жилых дома и двух соцобъектов — средней школы №44 и Центра помощи детям.

Полная атоматизация

Особенность модульной котельной – ее полная автоматизация, котельная работает без постоянного присутствия персонала. Собственно, последний нужен, в основном, для первого запуска, а дальше требуется разве что визуальный контроль, который осуществляется посредством диспетчерского пульта аварийно-диспетчерской службы. В котельной установлены три водогрейных котла, один из которых – резервный, что гарантирует бесперебойное теплоснабжение даже в случае выхода из строя основного оборудования.

– Если все же случаются внештатные ситуации (отклонение параметров давления или температуры), то в реальном времени мне, как ответственному лицу, и на пульт аварийной службы поступает смс-сообщение. После этого в котельную выдвигается бригада специалистов для оценки случившегося и устранения неполадки, – объяснил А.Мацкевич.

В режиме ожидания

По его словам, ремонтный период подготовки трассы к отопительному сезону уже пройден.

– Мы проводили гидравлические испытания, в результате чего обнаружили слабые места и произвели необходимые замены на трассах. Потом провели ремонтные работы на этой котельной: вскрывали котлы, чистили ходовые клапаны, ревизировали насосы, прозванивали датчики. Котельная готова!

9 октября мы ее разожгли, проверили трассу. Сейчас котельная – в режиме ожидания. Разые что есть какие-то проблемы с домами у управляющей компании, – продолжил старший мастер.

По его словам, умная система сама задает нужные параметры и их поддерживает. Так, по датчику наружного воздуха, контролируются параметры теплоносителя: при температуре воздуха +10, система выдает 44,5 градуса, такая температура обеспечивается за счет смешения трехходовыми клапанами и модуляции горелок котлов.

Персонала не хватает

А.Мацкевич также рассказал о преимуществах блочно-модульных котельных по сравнению с котельными старого типа. Одно из главных – сокращение количества обслуживающего персонала.

– Это важно, потому что уже теперь чувствуется нехватка персонала. Чем больше будет вводиться в эксплуатацию котельных без постоянного нахождения здесь оперативного персонала, тем будет лучше. К тому же, обслуживая такие котельные, получаешь эстетическое удовлетворение от грамотно смонтированной системы и оттого, что здесь все автоматизировано настолько, что я могу прямо с приложения в телефоне контролировать все параметры, – поделился старший мастер.

Если бы...

По его словам, на данный момент котельная полностью готова к запуску, уже даже проведены комплексные испытания.

– Если бы сейчас нам дали распоряжение, я мог бы прямо при вас разжечь котлы. Пригласили бы оператора, я, как ответственное лицо, могу выполнить эти работы. Нажатием четырех кнопок на панели управления, можно разжечь эту котельную. Ждем только распоряжения о начале отопительного сезона, – ответил он сразу на все вопросы журналистов о сроках начала отопительного сезона.

По словам заместитель начальника службы контрольно-измерительных приборов и автоматики Александр Сербиладзе, всего сейчас в аварийно-диспетчерскую службу идет телеметрия с 42 котельных: вновь вводимых блочно-модульных, а также котельных старого типа. На последних также устанавливается новое оборудование, идет работа с каналами связи для получения стабильного и бесперебойного потока информации.