«Инструктор по парковке» попал под уголовное дело

Вечером 43-летняя сотрудница МФЦ припарковала свой УАЗ «Патриот» у дома. Наутро женщину ждал неприятный сюрприз: спущенная шина. Женщина не стала самостоятельно искать «народного мстителя» и обратилась в отделение полиции по Гагаринскому району.

Участковые уполномоченные полиции быстро установили, что мимо машины вечером проезжал молодой мужчина. Увидел «кривую» парковку, не сдержался и несколько раз полоснул по покрышке ножом.

Теперь радикальному «инструктору по парковке» грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».