Художественный музей возвращается в свое здание

Реставрация Севастопольского художественного музея им.Крошицкого подходит к завершению. Коллекцию возвращают в здание на пр.Нахимова, 9.

Как сообщила пресс-служба городского правительства, для транспортировки более 12 тысяч экспонатов музея из Москвы прибыла команда специалистов с необходимым оборудованием и транспортом. Из-за погоды пришлось ждать несколько дней, чтобы выполнить первый рейс.

Запакованные экспонаты заносят в помещение музея и дают им акклиматизироваться несколько суток. Затем начнется распаковка и осмотр сохранности.

«Первый этап будет проделан, скорее всего, даже не за один месяц. Нам надо будет это всё проверить, провести «диспансеризацию» всей коллекции», — объяснила художник-реставратор музея Татьяна Рыжова.

Историческое здание музея начали реставрировать в августе 2018 года. Закончить ремонт должны были в декабре 2019 года. На время работ часть экспозиции выставляли в кинотеатре «Москва», а остальное разместили на складах и в специально переоборудованном хранилище.