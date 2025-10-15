Для экспозиции монет в Новом Херсонесе выделят особый зал

Особое пространство с современными технологиями будет выделено в Музее античности и христианства комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе для экспозиции древних монет, сообщила ТАСС директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова на площадке проекта «Музейные маршруты» в Севастополе.

«У нас будет новая «монетница». Монеты как ничто иное демонстрируют развитие города, его политическое, экономическое устройство и его самостоятельность», — сказала Е.Морозова.

Она отметила, что для обустройства пространства с монетами планируется применить современные цифровые технологии, включая 3D-визуализацию и дополненную реальность.

Ранее директор «Херсонеса» сообщала, что комплекс исторических зданий в центре городища Херсонеса Таврического будет передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю. Она поясняла, что экспозиции разместят в здании Музея античности и Византии в недавно построенном музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Благодаря этому экспозиция будет увеличена в полтора раза — до 9,3 тысяч предметов, так как появится больше выставочных площадей и впервые будут созданы условия для сохранения артефактов, требующих особого ухода.

Кроме того, в начале года правительство РФ сообщило, что завершено строительство нового обширного фондохранилища для «Херсонеса Таврического».