Деньги взамен земельного участка участникам СВО выплачивают регулярно

В бюджете Севастополя на этот год на денежную компенсацию взамен предоставления земельного участка участникам специальной военной операции было заложено 400 млн рублей. В июле правительство города добавило еще 30 млн рублей.

«По состоянию за первое полугодие освоение составило 268 млн рублей. На сегодняшний день выделено 344 млн рублей. Эту работу мы проводим регулярно: фиксируем и финансируем еженедельно», — сообщила исполняющая обязанности директора департамента финансов Надежда Матюш, отчитываясь перед депутатами заксобрания Севастополя 14 октября.

Закон, согласно которому участники СВО вместо земельного участка могут получить один миллион рублей компенсации, был принят севастопольским парламентом летом прошлого года. В декабре губернатор заявлял, что такой мерой поддержки уже воспользовались 175 льготников.

Всего на конец августа 2025 года в льготном списке на предоставление бесплатного земельного участка в Севастополе значилось 10798 человек, в том числе и участники СВО.