Выявляли нарушителей расписания движения общественного транспорта

Подходящие к остановке автобусы и маршрутки «брали на карандаш» и заносили в таблицу, сверяя с графиком. Допустимая погрешность для всех видов транспорта — не более пяти минут.

Как прокомментировала начальник управления транспорта департамента транспорта Марина Иванова, проверка преимущественно коснулась автобусных маршрутов №16, 92, 94.

— Особое внимание уделяем маршруту №92, который в случае перекрытия рейда, является ключевым маршрутом, соединяющим центр города с Инкерманом и Балаклавой без необходимости дополнительной пересадки, — объяснила М.Иванова.

Такие мероприятия департамент транспорта проводит на постоянной основе. На прошлой неделе были проведены проверки маршрутов №4, 16, 83, 84, 85, 110. На маршрутах 16, 84 и 85 были выявлены нарушения в расписании движения. В адрес перевозчика были направлены предписания. По маршруту №4 выявлены повторно в течение месяца нарушения. После этого в отношении перевозчика начата претензионная работа. На остальных маршрутах нарушения выявлены не были.

Продлить? Не продлить!

Как рассказала М.Иванова, департаментом транспорта отрабатываются не только обращения, связанные с нарушением расписания движения, но и обращения, касающиеся продления времени работы маршрутов. В частности, по маршруту №66 поступали обращения с просьбой увеличить количество рейсов в вечернее время.

Тестово запустили на один месяц два рейса в 19.30 с Малахова кургана и в 20.00 с остановочного пункта «Сапун-гора», с заездом на улицу майора Бордова.

Указанные изменения были введены на месяц до 10 октября. Мониторинг пассажиропотока на указанных рейсах показал низкий пассажиропоток в вечернее время, в связи с чем добавление рейсов оказалось нецелесообразным.

Будут штрафовать

В случае выявления нарушений, перевозчику направляется предписание, от него должен быть получен ответ, объясняющий причину нарушений.

— Если это не были какие-то форс-мажорные обстоятельства, то все актируется и при выявлении трех и более нарушений в течение одного календарного месяца начинается претензионная работа в отношении перевозчика, — пояснила начальник управления.

Она также объяснила, что самыми проблемными маршрутами по части отклонения от расписания движения, как правило, являются наиболее протяженные, следующие в Инкерман, Балаклаву, в район улицы Жидилова. Одна из причин таких нарушений — возникающие на дороге заторовые явления.