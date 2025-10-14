Власть строит жилье для нужных людей

В первую очередь — для льготников, а еще для привлечения в город работников образования и здравоохранения.

Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов, выступая 14 октября в заксобрании города с отчетом о работе департамента архитектуры и градостроительства в 2024 году.

А вопрос «Для кого и для чего мы строим жилье в Севастополе?» задал коллегам депутат Василий Пархоменко.

— По последним данным, только 3,2% севастопольцев способны, в том числе и с помощью ипотеки, построить жилье. Но я думаю, что эти 3,2% его итак имеют. Поэтому получается, что никто! — пояснил свою озабоченнность депутат-коммунист. Он привел и другую статистику: 136 тысяч рублей в месяц надо заплатить людям, взявшим ипотеку.

— То есть семья из двух работающих со средней севастопольской зарплатой 64 тысяч рублей должна полностью ее отдать банку. Значит, они ни есть, ни пить не будут лет двадцать! Круто, да? Так кто же потребляет жилье, которое мы строим? — повторил вопрос депутат.

— Вот недавно мы [правительство Севастополя] взяли кредит, залезли в долги, чтобы реконструировать третий гидроузел — более 200 миллионов рублей. Мы уже убухали пять миллиардов, по моим подсчетам, на реконструкцию очистных сооружений — конца и края не видим, наверное когда-нибудь достроим. За счет федеральных средств построили Балаклавскую ТЭС, но линии электропередач, низко- и высоковольтные трансформаторные подстанции надо сооружать за свой счет, чтобы подать электроэнергию, в том числе, и на жилье. А за счет чего мы это делаем? За счет нашего бюджета. Каждый севастополец вкладывает деньги в подготовку площадок для строительства высококачественного жилья, но воспользоваться этим не может. Таким образом мы лишаем нашу молодежь перспективы жить и работать в родном городе, — подчеркнул В.Пархоменко.

М.Жукалов не согласился с аргументами и критикой парламентария. По словам чиновника, город формировал и будет формировать льготные программы, которые помогают севастопольцам решать жилищные проблемы. Правительство Севастополя в рамках комплексного развития территорий строит на льготных условиях жилье в многоквартирных домах для ценных специалистов. Застройщики передают часть жилого фонда для распределения его между социальными категориями граждан, а также для привлечения в город работников образования, здравоохранения, культуры.

Кроме этого, М.Жукалов отметил, что структура покупателей изменилась, теперь все не так однозначно: до СВО основными покупателями недвижимости в Севастополе были жители материковой России.

— Есть льготные программы, где приобретатели жилья — это льготные категории граждан, имеющие субсидирование процентной ставки со стороны федеральных и региональных органов исполнительной власти. Власть же при реализации комплексного развития территорий направляет свою деятельность на обеспечение тех категорий граждан, в которых она заинтересована с точки зрения развития региона, — подчеркнул М.Жукалов.