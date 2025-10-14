Строительство Нового Херсонеса обошлось примерно в 60 млрд рублей

Создание музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», школы искусств и филиала международного детского центра «Артек» в Севастополе, а также предварявшие их работы и реставрация объектов на городище Херсонеса Таврического обошлись примерно в 60 млрд рублей.

Такую цифру озвучил один из инициаторов проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на площадке Всероссийского проекта «Музейные маршруты» в Севастополе.

«Это стоит дорого — 60 миллиардов рублей», — цитирует митрополита ТАСС.

Он отметил, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина одобрили затраты. Средства пошли не только на строительство комплекса, но также на археологические изыскания на 25 га, на работы и реставрацию объектов, в том числе храмов, на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», на возведение школы искусств и здания для филиала «Артека» — «Корсуни».

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открыт летом 2024 года. В его составе построены Музей Крыма и Новороссии, Музей античности и Византии и специализированный Музей христианства. Рядом находится городище древнего Херсонеса Таврического, основанного в V веке до нашей эры, а также недавно возрожденный Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь.

Общая площадь территории Нового Херсонеса — 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса — 144 тысяч кв.м. В структуре комплекса музеи античности и Византии, Крыма и Новороссии, христианства, византийский квартал с интерактивными площадками, музеефицированные памятники классического и античного периодов, первый в мире храм-парк и другие объекты.