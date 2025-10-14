Стимулировать нужно не виноделие, а производство яиц и овощей

Такое мнение высказал 14 октября на заседании Законодательного собрания Севастополя депутат Василий Пархоменко. Он критически отнесся к отчету и.о.директора департамента сельского хозяйства Наталии Скорюковой, прозвучавшем на заседании.

— Севастополь пошел по пути монокультуры в сельскохозяйственной зоне Севастополя, с доминированием виноградарства и виноделия. С моей точки зрения, можно было бы в Севастополе рационально стимулировать производство того или иного вида сельхозпродукции, демпингуя цены: не допуская резкого скачка цен и снижая цены на продукты первой необходимости. Фактически, этого не происходит, — констатировал депутат.

Для большей убедительности он привел цифры: из почти 1,8 млрд дотаций сельхозпроизводителям большая часть идет виноградарям и виноделам. Хотя, по его мнению, обошлись бы они и без дотаций, количество бутылок на прилавках магазинов не уменьшилось бы. В.Пархоменко убежден, что стимулировать нужно другое.

— Мы производим полкилограмма вареной колбасы на одного человека в год, копченых изделий — один килограмм в год, рыбы — 0,8 килограммов. Это колеблется на уровне 1-2-3% от тех санитарных норм, установленных для потребления человека в РФ. Аргументы о специфике Севастополя и незначительности сельхозугодий не позволяют это сделать. Я уже отвечал своим оппонентам, что это не так, и приводил в качестве примера птицефабрику совхоза «Красный Октябрь», которая в свое время полностью обеспечила Севастополь яйцом, и совхоза «Севастопольский», который прекрасной продукцией овощного назначения обеспечивал город по некоторым видам полностью, — продолжил исторический экскурс В.Пархоменко.

По его мнению, город мог бы добиться значительных изменений, если бы чиновники целенаправленно занялись бы стимулированием производства продукции, которая нужная Севастополю.

— По тому же яйцу в отчете вообще ничего не сказано. Сколько мы произвели яйца? А по прошлому году произведено пол-яйца на человека в год! Это совершенно ненормальная картина! Я полагаю, что наши возможности, с учетом потенциала Севастополя, могут эту картину кардинально изменить.

Для справки: на развитие виноградарства и виноделия в Севастополе с 2014 года из бюджета направлено свыше трех миллиардов рублей субсидий. В 2025 году на эти цели выделено 740 млн рублей.

Сейчас под виноград отдано более семи тысяч гектаров, сейчас плодоносит пять тысяч га. Всего же сельхозугодья занимают 35 тысяч га, это треть всей территории Севастополя.

В 2024 году собрано 25,4 тысячи т винограда, урожайность составила 53,6 ц/га, произведено вина (в том числе игристого) — 30,25 млн бутылок, реализовано 23,38 млн бутылок, уплачено акциза — 1,09 млрд рублей.