Регулярные маршруты из центра города на Северную сторону не запустят

Об этом сообщила начальник управления транспорта департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Марина Иванова. Так она ответила на вопрос «Севастопольской газеты», основанный на многочисленных обращениях севастопольцев, жалующихся на логистические сложности, возникающие в связи с частым закрытием рейда. По словам М.Ивановой, частично Северная сторона обеспечена общественным транспортом.

– На сегодня вопрос о запуске каких-то маршрутов на регулярной основе не стоит в связи с тем, что эти маршруты характеризуются большой протяженностью, и их стоимость ляжет большой нагрузкой на бюджет города, – сказала начальник управления.

При этом она сообщила, что на сегодняшний день рассматриваются альтернативные варианты решения проблемы. В случае принятия каких-то конкретных решений, жители города будут об этом информированы дополнительно.