Первый современный отечественный софт для гидрометслужбы зарегистрирован в РФ

Программное обеспечение, разработанное учеными Севастопольского государственного университета, стало первым отечественным специализированным софтом для гидрометслужбы, который прошел официальную регистрацию и может быть использован в профильных организациях, сообщил ТАСС проректор вуза Максим Евстигнеев.

«Сейчас существует значительная проблема для государственной системы мониторинга окружающей среды. Дело в том, что софт, внедряемый в государственной сфере, должен соответствовать ряду требований: права на него должны быть закреплены за разработчиком, оно должно входить в реестр отечественного ПО. Но до сих пор в этом реестре не было ни одной программы для первичной обработки и хранения режимной информации практически по всему набору гидрометданных. Первым таким продуктом стал разработанный в СевГУ «Каскад_ГМ», который предназначен для обработки полного объема первичных данных наблюдений за окружающей средой, получаемых, например, с гидрометеостанций, включая — что особенно примечательно — современные автоматизированные посты», — рассказал М.Евстигнеев.

В настоящее время данное ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ Министерства цифрового развития специально для нужд Росгидромета. А свидетельство, утверждающее право собственности вуза, оформлено еще в прошлом году.

Особенности ПО

Проректор СевГУ добавил, что разработчики изначально ориентировались на руководящие документы, принятые в структурах гидрометеослужбы, — им соответствуют и алгоритмы обработки, и контроль качества данных, и пути передачи данных от первичных наблюдений до годового обобщения и даже требования к вычислению среднемноголетних показателей. А операции производятся на современном уровне, с высоким качеством. Более того, софт, в зависимости от конкретной задачи пользователей, осуществляет первичную обработку данных наблюдений по четырем видам: метеорологические, морские гидрологические, речные гидрологические, морские экспедиционные — с борта судна.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки РФ, софт СевГУ фактически является импортозамещающим в области гидрометеорологического оборудования и программного обеспечения. Комплекс охватывает более 90% измерений параметров окружающей среды, используемых в мировой практике для изучения климата и погодных изменений.

Для внедрения системы университет подписал соглашение с двумя ключевыми институтами Росгидромета: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» и ФГБУ «ГОИН». Эти организации обеспечивают научно-методическое сопровождение морских гидрометеорологических наблюдений в России. «Разработанный комплекс «КАСКАД_ГМ» является важным шагом вперед в реализации инициативы правительства РФ по цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, и способен помочь нам повысить уровень цифровой зрелости государственной системы обработки данных, созданной по сути еще в Советском Союзе», — приводятся в сообщении слова директора ВНИИГМИ-МЦД Владислава Шаймарданова.

Начальник Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Наумова отметила, что важной особенностью новой системы стало ее удобство для пользователя — интерфейс выполнен таким образом, что внесение данных не требует сложных операций, и в целом он схож с теми практическими действиями, которые наблюдатели на станциях уже выполняют для фиксации и обработки данных наблюдений. «Практика показала, что это существенно облегчает их работу и снижает количество ошибок. Думаю, эта система будет востребована на морской наблюдательной сети России», — цитирует ее словам пресс-служба Минобрнауки.

По данным министерства, уже готовится внедрение системы, оно начнется с блока «Морская гидрология» на станциях в управлениях Росгидромета. Приоритет получат юго-западные территории России, где требуется модернизация наблюдательной сети, в том числе апробация пройдет на Крымском полуострове.

Добавляется, что «Каскад_ГМ» создан по программе «Приоритет-2030», которая поддерживает ведущие российские университеты и направлена на повышение их конкурентоспособности. Разработка вписывается в общую стратегию цифровой трансформации российской науки до 2030 года, утвержденную правительством РФ. Документ предусматривает масштабное импортозамещение иностранного программного обеспечения в вузах и научных организациях.