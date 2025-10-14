Основная экспозиция Музея античности откроется в марте

Основная экспозиция Музея античности и Византии в Новом Херсонесе будет готова к открытию к марту 2026 года, сообщил один из инициаторов проекта, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на площадке Всероссийского проекта «Музейные маршруты» в Севастополе.

«Мы задумывали весь этот комплекс как музей, но музей особенный. Сейчас с Еленой Александровной (Морозовой, директором музея-заповедника «Херсонес Таврический» — прим. ТАСС), с Еленой Михайловной Харламовой (директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ — прим. ТАСС) делаем огромную экспозицию археологическую в нашем музее. <...> Надеюсь, что к середине следующего года, к 1 марта мы закончим. Есть возможность сделать содержательное, воспринимаемые молодежью образы, пространства, смыслы», — сказал митрополит.

Первая часть экспозиции музея была открыта 1 августа. Открытие основных залов планировалось осенью.

Е.Морозова уточнила, что открытие основной экспозиции запланировано на март, начнется оно с византийского зала. В последующем планируется представить всю историю региона, начиная с древнейших времен. К настоящему времени проект представлен Министерству культуры РФ и утвержден.

Директор музея-заповедника добавила, что экспозиционное пространство увеличится с 1,5 тысяч кв.м в старых залах до 2,3 тысяч экспозиции и 15 тысяч в целом — в новом здании.

Ранее директор Херсонеса сообщала, что комплекс исторических зданий в центре античного городища будет передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю. Экспозиции разместят в здании Музея античности и Византии в недавно построенном музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Благодаря этому экспозиция будет увеличена в 1,5 раза — до 9,3 тысяч предметов, так как появится больше выставочных площадей и впервые будут созданы условия для сохранения артефактов, требующих особого ухода.

Кроме того, в начале года правительство РФ сообщило, что завершено строительство нового обширного фондохранилища для «Херсонеса Таврического».