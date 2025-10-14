Минтранс РФ работает над возобновлением работы закрытых аэропортов

Министерство транспорта РФ работает над возобновлением работы закрытых аэропортов, однако открытие авиагаваней зависит от вопросов безопасности. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

«Мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшее время будут позитивные новости, но это зависит от безопасности», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возобновлении работы аэропортов.

На данный момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

Ранее ряд региональных СМИ сообщили, что аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону откроется 26 октября. Однако в Росавиации ТАСС опровергли возобновление работы аэропорта. Авиагавань остается закрытой по соображениям безопасности.