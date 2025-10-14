Депутат поднял вопрос о ценах

На эту мысль его натолкнуло отсутствие достаточного количества покупателей в здании Пассажа на Центральном рынке города.

— Я обратил внимание, зайдя в павильон на Центральном рынке в разгар сезона, что он пустой. Половина мест свободны, покупателей почти нет. Подошел к знакомым девчатам, которые там торгуют мясной и молочной продукцией с вопросом, что происходит? — рассказал он коллегам-депутатам.

В ответ услышал, что не ходят сюда севастопольцы — им не за что покупать. На предположение, что во всем виноваты непомерно задранные торговцами цены, те ответили, что цены складываются из стоимости кормов, энергии, воды и т. д.

— Нам надо серьезно подумать над этим вопросом, рано или поздно он встанет на повестку дня, — предложил депутатам В.Пархоменко.

Отметим, что из нынешнего состава законодательного собрания В.Пархоменко — единственный, кто задает какие-то вопросы чиновникам.