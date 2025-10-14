Дайверы убрали подводный мусор возле причала на Северной стороне

Активисты Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя 11 октября провели ежегодную экологическую акцию «Чистый берег. Чистое море». Ныряльщики убрали с берега и подняли со дна Северной бухты много мусора и бытовых отходов.

— Несмотря на ливень и штормовое море, ребята с тяжелым снаряжением ехали из города на субботник в объезд. Паром в этот день не ходил, — рассказала «Севастопольской газете» фридайвер, член АПДК Анна Севастьянова.

По ее словам, много бытового мусора оставили на берегу отдыхающие. Прибрежная зона была сильно загрязнена. Основным же подводным хламом оказались автомобильные шины, полиэтиленовые пакеты, бутылки и нерастворимые в воде фантики от конфет.

— Очень много больших шин. Скорее всего, их прикрепляют к пирсу и используют для амортизации катеров при швартовке. Во время штормов покрышки отрывает от причалов и рассевает по дну, — высказала предположение участница акции. При этом следов нефтепродуктов ныряльщики не обнаружили.

Организаторы субботника также отметили, что в отличие от 2018 года, дно и берег с обоих сторон причала стали намного чище, появилось больше крабов, мидий и устриц.

Весь собранный мусор активисты погрузили в контейнер и вывезли на городскую свалку.