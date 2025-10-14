Автобус в Симферополь через Терновку отправляется лишь два раза в день

Новый маршрут №5С — с автовокзала Севастополя до железнодорожного вокзала Симферополя через Терновку, Родное и села Бахчисарайского района Крыма — запущен 13 октября.

В отличие от обещанных вице-губернатором Павлом Иено восьми рейсов, автобус из Севастополя уходит лишь в два: в 8.40 и в 13.40. На 6.25 и 15.25 рейсов нет.

Из столицы Крыма также выполняется два обратных рейса.

Такое же количество рейсов было и в объявлении о поиске перевозчика на этот новый маршрут, размещенном на сайте департамента транспорта в сентябре.

Межрегиональный маршрут №5-С следует с автовокзала «Севастополь» на ж/д-вокзал Симферополя через восемь населенных пунктов: Родное, Терновка, Залесное, Красный мак, поворот на Танковое, Сирень, Железнодорожный и Бахчисарай.