Водитель ГАЗели не заметил женщину

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, около 10 утра 13 октября 58-летний водитель автомобиля ГАЗель у дома №17 на ул.Адмирала Октябрьского при движении задним ходом сбил 60-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части дороги сзади.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение. Состояние опьянения у водителя не установлено.

Госавтоинспекция Севастополя проводит по факту происшествия проверку, по материалам которой следственным органом будет принято процессуальное решение.