Просят не сносить столетнее здание на набережной Корнилова

Свою позицию он изложил на странице «Архитектура Севастополя» в соцсети, напомнив, что в 2021 году уже предсказывал печальную судьбу здания.

В подтверждение даже привел написанное им ранее: «При виде этого неказистого сооружения скорее возникает мысль о необходимости его сноса, чем догадка о том, что перед нами не современный курятник, а некогда красивое строение, которое еще можно привести к первоначальному облику».

С.Самошин надеялся, что эта идея заинтересует и найдет понимание у собственника, он сможет разглядеть в сегодняшнем неказистом облике изуродованной постройки изящный классический павильон, способный украсить набережную. Однако пока такого чуда не случилось. Здание изъяли в собственность города с перспективой сноса.

«Это будет большой ошибкой! Вместо этого нужно снести пристройки к павильону и расчистить его белокаменный фасад, а также восстановить красивые витрины», – убежден С.Самошин. Он также уверен, что восстановленное таким образом здание можно было бы сдавать аренду, например, под кафе.

«Мы просим губернатора Севастополя вмешаться в ситуацию и отменить снос», – пишет краевед.

Свой пост он подкрепил исторической справкой об истории создания в Севастополе первого в России Института физических методов лечения. О том, что здание для института было построено в 1914 году на (тогда) Корниловской площади по проекту А.В.Вейзена и В.А.Чистова. Заодно напомнил, что в настоящее время здание (ныне, Дворец детского и юношеского творчества), являясь объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, остро нуждается в реставрации.

По информации историка, в 1929-1930 годах по проекту В.К.Ретлинга был построен еще один корпус по адресу ул.Корнилова,1. Однако, предпринятая в 2021 году попытка выявить и это здание, как ОКН, была отклонена Севнаследием.

В те же годы был построен павильон на набережной, который пережил войну и был восстановлен после нее. Пристройка, испортившая облик павильона, появилась уже в 70-х годах прошлого века. Со временем этот беспардонный новодел стал капитальным, здание оштукатурили, побелили, а после и разрисовали чебуреками.