Просят не сносить столетнее здание на набережной Корнилова
Севастопольский краевед и историк Степан Самошин высказался против сноса исторического здания на набережной Корнилова. Речь идет об отдельно стоящей постройке, прежде бывшей корпусом Института физических методов лечения.
Свою позицию он изложил на странице «Архитектура Севастополя» в соцсети, напомнив, что в 2021 году уже предсказывал печальную судьбу здания.
В подтверждение даже привел написанное им ранее: «При виде этого неказистого сооружения скорее возникает мысль о необходимости его сноса, чем догадка о том, что перед нами не современный курятник, а некогда красивое строение, которое еще можно привести к первоначальному облику».
С.Самошин надеялся, что эта идея заинтересует и найдет понимание у собственника, он сможет разглядеть в сегодняшнем неказистом облике изуродованной постройки изящный классический павильон, способный украсить набережную. Однако пока такого чуда не случилось. Здание изъяли в собственность города с перспективой сноса.
«Это будет большой ошибкой! Вместо этого нужно снести пристройки к павильону и расчистить его белокаменный фасад, а также восстановить красивые витрины», – убежден С.Самошин. Он также уверен, что восстановленное таким образом здание можно было бы сдавать аренду, например, под кафе.
«Мы просим губернатора Севастополя вмешаться в ситуацию и отменить снос», – пишет краевед.
Свой пост он подкрепил исторической справкой об истории создания в Севастополе первого в России Института физических методов лечения. О том, что здание для института было построено в 1914 году на (тогда) Корниловской площади по проекту А.В.Вейзена и В.А.Чистова. Заодно напомнил, что в настоящее время здание (ныне, Дворец детского и юношеского творчества), являясь объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, остро нуждается в реставрации.
По информации историка, в 1929-1930 годах по проекту В.К.Ретлинга был построен еще один корпус по адресу ул.Корнилова,1. Однако, предпринятая в 2021 году попытка выявить и это здание, как ОКН, была отклонена Севнаследием.
В те же годы был построен павильон на набережной, который пережил войну и был восстановлен после нее. Пристройка, испортившая облик павильона, появилась уже в 70-х годах прошлого века. Со временем этот беспардонный новодел стал капитальным, здание оштукатурили, побелили, а после и разрисовали чебуреками.