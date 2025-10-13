Права жильцов многоквартирного дома восстановили

Восстановлением прав жильцов многоквартирного дома по ул.Крестовского в Балаклаве вынуждены были заняться следователи СК России. Жильцы жаловались на отсутствие в течение более 70 лет капитального ремонта, из-за чего в помещениях появилась сырость и плесень.

Жильцы неоднократно обращались по жизненно важному для них вопросу в различные профильные ведомства, однако их обращения оставались без должного внимания. После обращения по электронным каналам в Следственный комитет РФ контролировать ситуацию взялся лично председатель Следственного комитета Российской Федерации. Только в результате этого ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки.

Как сообщили в Следственном комитете Крыма и Севастополя, в ходе организованного в рамках расследуемого в следственном отделе по Балаклавскому району Севастополя уголовного дела межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющей компанией, в кратчайшие сроки был произведен качественный и надежный ремонт здания.

Был оперативно выполнен монтаж кровли и оштукатурены стены, что позволило устранить течь, которая и была причиной плесени.