Покажут бразильскую графику и литературу прошлого века

Выставку «Бразилия знакомая и неизвестная. Графика и литература XX века» откроется 17 октября во временном выставочном пространстве Российской галереи искусств (ул. Портовая, 17).

Экспонаты привезены в Севастополь из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Государственного Эрмитажа.

Сочетание графики и литературы – не случайное, поскольку между двумя этими видами искусства есть тесная взаимосвязь. По крайней мере, так считают искусствоведы. Справедливость их мнения предстоит установить тем, кто придет на выставку.

А пока экспонаты, привезенные из обоих столиц, бережно распаковывают в Севастополе, большинство работ никогда ранее в России не экспонировались.